Festejan aniversario luctuoso de José José pese a polémica con Sarita Sosa.

Familia de José José lo recuerda a dos años de su fallecimiento.

Familiares y amigos se dieron cita en el Panteón Francés para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de José José, quien falleció el 28 de septiembre de 2019.

Marysol Sosa, hija mayor del fallecido cantante, recordó a su amado Príncipe de la Canción ante los micrófonos de Ventaneando y otros medios de comunicación.

“Estoy llena de muchas emociones muy bonitas. Mi hija me tocó mi cachetito y me dijo ‘me saludas a mi abuelo Pepe’, la verdad me encantó. Les agradezco que sigamos homenajeando al Príncipe como se lo merece”, subrayó.

José Joel no se quedó atrás y honró la memoria de su padre con emotivas palabras inmortalizadas en los medios de comunicación mexicanos.

“Estamos muy agradecidos en este segundo año, donde la fiesta no termina. El recuerdo para nuestro Príncipe con corazón, cuerpo, alma, mente y garganta va a seguir por muchos años. De aquí hasta el cielo un besote”, expresó el artista de 45 años.

Te puede interesar: Luis de Alba agradece apoyo económico tras problemas de salud.

Anel Noreña aprovecha para mandar contundente mensaje a Las Saras

Anel Noreña, exesposa de José José, también se dio cita en el Panteón Francés para recordar al intérprete de Almohada y El Triste.

“Estamos en una renovación familiar muy importante. Yo tengo un testamento, tengo una sentencia, estamos en la etapa final de todo esto. Vamos a tener que ir a Miami a la compañía de discos, yo no tengo que verlas a ellas”, expresó la vedette sobre su pelea con Las Saras.

Y este es el mensaje que Anel Noreña manda a Sarita Sosa y Sara Salazar.

Tampoco se van a brincar al juez y lo que quiere decir un juicio de testamento; es un documento muy serio. Yo no las estoy juzgando, no me han hecho nada, más que su falta de educación de cómo actuaron con José José

Por último, Anel Noreña se conmovió al pensar en la última noche de Jose José en el mundo.

“Se supone que fue la última noche de José José en el planeta, ¿cómo la pasó?, ¿quién estaba ahí con él?, ¿quién le dio la mano? Hay un juez arriba, pero el de aquí abajo va a pedir las cuentas”, concluyó.

También te puede interesar: ¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba tras su cirugía?