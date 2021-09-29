Exclusiva: Ana Victoria nos revela los detalles de su embarazo.

Ana Victoria comparte su experiencia con el embarazo.

Nuestra querida Ana Victoria nos reveló en exclusiva los detalles sobre su embarazo y el poco tiempo que falta para el nacimiento de su primer hijo.

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Faltan cuatro o cinco semanas por ahí, ya estoy a una semana de entrar en el período donde puede nacer en cualquier momento. Obviamente me da cosa, pero ya estoy en esta, no me puedo salir. Me he sentido muy bien, he estado que no paro, súper trabajadora, muy contenta, ilusionada de varios proyectos que tengo, entre ellos un podcast que inicié hace unos episodios atrás, once o doce episodios atrás, estoy muy feliz, lo pueden escuchar en todas las plataformas, se llama La triple moral, estoy con dos amigas adoradas, China Castellanos y Vanessa Restrepo, y es un proyecto súper inclusivo, muy bonito, estamos empezando a traer invitados y hablamos de temas hermosos, realmente vale pena

Mientras vive su embarazo, Ana Victoria se encuentra trabajando en un nuevo lanzamiento musical.

Por otro lado, la verdad que también muy ilusionada, porque he estado trabajando en el estudio estos meses con mucho amor, mucha energía positiva, tengo una canción que tengo muchísimas ganas de lanzar, pues prácticamente a la par del baby. Es una canción que trae toda esta energía de bebé con el famoso término que dice la torta bajo el brazo, una canción que está llena de magia, creo que logramos algo muy especial, tengo muchas ganas de lanzarlo a la par. Yo quiero salir a finales de octubre, obviamente no sé cuándo nace el bebé, pero tengo ganas de salir a finales de octubre con esta rola…

Estoy con esa energía, estoy ilusionada, sobre todo, porque creo que estas energías positivas se deben de aprovechar y este momento tan bendecido que estamos viviendo, es algo hiper único y esta rola, también está llena de magia, creo que es un excelente momento para juntar las energías

La espera se hace cada día más corta

Ana Victoria tiene la intención de que el nacimiento sea de la forma más natural posible, pero todo depende de las condiciones de su parto.

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