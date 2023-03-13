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FOTOS | Resumen por la Villa 360 de Exatlón All Star 13 marzo 2023.

Luego de un acalorado enfrentamiento en el Exaball, los atletas lo dieron todo por quedarse con la Villa 360 de Exatlón All Star donde azules la recuperaron.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Rosique inicia la batalla por los exapoints en Exatlón All Star.jpg
2 La Exa-arena está lista para recibir a los atletas.jpg
3 Azules están listo para ir por más puntos.jpg
4 Meli tiene el balón y hace buenos lanzamientos.jpg
5 Azules realizan buenas jugadas pero no anotan.jpg
6 Sol hace algunos intentos con el balón pero Mati cubre bien.jpg
7 Valery toma el balón y Nataly la cubre.jpg
8 Las rojas son quienes dominan la cancha y el juego.jpg
9 Es Mati quien anota los 3 puntos del primer set.jpg
10 Durante el set de los hombres Heliud y Andrés tienen un enfrentamiento.jpg
11 Luego de un acalorado enfrentamiento Heliud empata el set 2 a 2.jpg
12 Heliud entra y sale del juego luego de una fuerte discusión con Andrés.jpg
13 Azules y rojos siguen en la batalla en la arena.jpg
14 Con la entrada de Red Dragon los rojos van mejor en el exaball.jpg
15 Tras un fuerte enfrentamiento Famosos ganan la competenencia.jpg
16 Llega la batalla por la Villa 360 del Exatlón All Star.jpg
17 Rojos no quieren perder la casa con privilegios.jpg
18 Azules lucharán por tener la villa de regreso.jpg
19 Red Dragon se lleva la Golden One de la semana.jpg
20 Torbellino abre el circuito de tracción manual.jpg
21 Jaz necesita puntos para subir en la tabla.jpg
22 Sol gana frente a Jaz y entrega el segundo punto azul.jpg
23 Pato y Keno salen con todo.jpg
24 Playmaker entrega el tercer puntos azul.jpg
25 Es Mati quien logra vencer en su carrera y entregar la primer anotación roja.jpg
26 Luego de 6 puntos de los azules Heliud entregar el tercer punto a su equipo.jpg
27 En la línea de tiro Bestia da todo su poder pero pierde contra Heliud.jpg
28 Sniper viene de ganar contra Nataly, pero pierde la décima carrera contra Terminator.jpg
29 Es match point para azules y Heliud y Velociraptor salen a la pista.jpg
Andrés entrega el punto de la victoria y azules ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
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1 Rosique inicia la batalla por los exapoints en Exatlón All Star.jpg
2 La Exa-arena está lista para recibir a los atletas.jpg
3 Azules están listo para ir por más puntos.jpg
4 Meli tiene el balón y hace buenos lanzamientos.jpg
5 Azules realizan buenas jugadas pero no anotan.jpg
6 Sol hace algunos intentos con el balón pero Mati cubre bien.jpg
7 Valery toma el balón y Nataly la cubre.jpg
8 Las rojas son quienes dominan la cancha y el juego.jpg
9 Es Mati quien anota los 3 puntos del primer set.jpg
10 Durante el set de los hombres Heliud y Andrés tienen un enfrentamiento.jpg
11 Luego de un acalorado enfrentamiento Heliud empata el set 2 a 2.jpg
12 Heliud entra y sale del juego luego de una fuerte discusión con Andrés.jpg
13 Azules y rojos siguen en la batalla en la arena.jpg
14 Con la entrada de Red Dragon los rojos van mejor en el exaball.jpg
15 Tras un fuerte enfrentamiento Famosos ganan la competenencia.jpg
16 Llega la batalla por la Villa 360 del Exatlón All Star.jpg
17 Rojos no quieren perder la casa con privilegios.jpg
18 Azules lucharán por tener la villa de regreso.jpg
19 Red Dragon se lleva la Golden One de la semana.jpg
20 Torbellino abre el circuito de tracción manual.jpg
21 Jaz necesita puntos para subir en la tabla.jpg
22 Sol gana frente a Jaz y entrega el segundo punto azul.jpg
23 Pato y Keno salen con todo.jpg
24 Playmaker entrega el tercer puntos azul.jpg
25 Es Mati quien logra vencer en su carrera y entregar la primer anotación roja.jpg
26 Luego de 6 puntos de los azules Heliud entregar el tercer punto a su equipo.jpg
27 En la línea de tiro Bestia da todo su poder pero pierde contra Heliud.jpg
28 Sniper viene de ganar contra Nataly, pero pierde la décima carrera contra Terminator.jpg
29 Es match point para azules y Heliud y Velociraptor salen a la pista.jpg
Andrés entrega el punto de la victoria y azules ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
1 Rosique inicia la batalla por los exapoints en Exatlón All Star.jpg
2 La Exa-arena está lista para recibir a los atletas.jpg
3 Azules están listo para ir por más puntos.jpg
4 Meli tiene el balón y hace buenos lanzamientos.jpg
5 Azules realizan buenas jugadas pero no anotan.jpg
6 Sol hace algunos intentos con el balón pero Mati cubre bien.jpg
7 Valery toma el balón y Nataly la cubre.jpg
8 Las rojas son quienes dominan la cancha y el juego.jpg
9 Es Mati quien anota los 3 puntos del primer set.jpg
10 Durante el set de los hombres Heliud y Andrés tienen un enfrentamiento.jpg
11 Luego de un acalorado enfrentamiento Heliud empata el set 2 a 2.jpg
12 Heliud entra y sale del juego luego de una fuerte discusión con Andrés.jpg
13 Azules y rojos siguen en la batalla en la arena.jpg
14 Con la entrada de Red Dragon los rojos van mejor en el exaball.jpg
15 Tras un fuerte enfrentamiento Famosos ganan la competenencia.jpg
16 Llega la batalla por la Villa 360 del Exatlón All Star.jpg
17 Rojos no quieren perder la casa con privilegios.jpg
18 Azules lucharán por tener la villa de regreso.jpg
19 Red Dragon se lleva la Golden One de la semana.jpg
20 Torbellino abre el circuito de tracción manual.jpg
21 Jaz necesita puntos para subir en la tabla.jpg
22 Sol gana frente a Jaz y entrega el segundo punto azul.jpg
23 Pato y Keno salen con todo.jpg
24 Playmaker entrega el tercer puntos azul.jpg
25 Es Mati quien logra vencer en su carrera y entregar la primer anotación roja.jpg
26 Luego de 6 puntos de los azules Heliud entregar el tercer punto a su equipo.jpg
27 En la línea de tiro Bestia da todo su poder pero pierde contra Heliud.jpg
28 Sniper viene de ganar contra Nataly, pero pierde la décima carrera contra Terminator.jpg
29 Es match point para azules y Heliud y Velociraptor salen a la pista.jpg
Andrés entrega el punto de la victoria y azules ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg

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