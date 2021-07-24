Exatlón: Esta es la fecha de estreno y nuevo nombre de la quinta temporada.
El reality show más demandante de la televisión mexicana está de regreso a través de la señal de Azteca UNO.
Todo está listo para la quinta temporada de Exatlón, el reality show más demandante de la televisión mexicana.
Si Titanes vs Héroes, donde Pato Araujo y Mati Álvarez se coronaron campeones, revolucionó tus sentidos, no puedes perderte el estreno de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.
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Así es, el fenómeno de la pantalla chica regresa más recargado que nunca. Será el próximo 16 de agosto a las 7:30 p.m por Azteca UNO cuando seamos testigos y conozcamos a los atletas que, sin duda, se convertirán en tus nuevos ídolos.
¿Están listos/as? 🙌🏼 #ExatlónMx, una nueva generación de campeones… 🔴🔵 GRAN ESTRENO, lunes 16 de agosto, 7:30 p.m. por @AztecaUNO. 😎🌴 pic.twitter.com/pCBLwbJplQ— Exatlón México (@ExatlonMx) July 24, 2021
Fue a través de nuestras redes sociales oficiales donde se reveló que Exatlón está de vuelta y no podía ser sin la máxima autoridad, Antonio Rosique, quien te llevará hasta tu hogar las mejores historias, frases y pensamientos que inspirarán los nuevos Guardianes y Conquistadores.
Recuerda que el próximo 16 de agosto en punto de las 7:30 p.m, a través de la señal de Azteca UNO, tienes una cita con nosotros para conocer a quienes serán parte de esta nueva aventura.
¿Qué atletas serán parte de la quinta temporada de Exatlón?
El único atleta confirmado hasta el momento es David Juárez La Bestia; sin embargo, no te despegues de nuestra señal y nuestras redes sociales, porque pronto podrás conocer más detalles de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.
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