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FOTOS | Ganadores de segunda supervivencia Exatlón.

Azules pierden la primera batalla en supervivencia Exatlón. El desempate colosal definió al equipo rojo como el ganador con el punto de Heliud Pulido.

Por: Redacción Azteca UNO

Equipo rojo de Exatlón México.
Equipo azul de Exatlón México.
Acrobacias en Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Heliud concentrado en Exatlón México.
Celebración de Aristeo en Exatlón México.
Azules festejan en Exatlón México.
Capitán Araujo Exatlón México.
Esfuerzo de Koke en Exatlón México.
Duelo mixto en Exatlón México.
Evelyn celebra en Exatlón México.
Mati Álvarez en Exatlón México.
Rojos celebran en Exatlón México.
Zudikey en Exatlón México.
Aristeo en Exatlón México.
Antonio Rosique en Exatlón México.
Koke en Exatlón México.
Heliud vs La Bestia en Exatlón México.
Capitán Coraje en Exatlón México.
Supervivencia en Exatlón México.
Mati compite en Exatlón México.
Heliud Pulido en Exatlón México.
Rosique en supervivencia Exatlón México.
Big Papi en Exatlón México.
Inicia supervivencia de Exatlón México.
Abrazo en Exatlón México.
Rosique Segunda Supervivencia Exatlón México.
Recorrido en Exatlón México.
Pato vs Koke en Exatlón México.
Antonio Rosique inicia supervivencia Exatlón México.
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Equipo rojo de Exatlón México.
Equipo azul de Exatlón México.
Acrobacias en Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Heliud concentrado en Exatlón México.
Celebración de Aristeo en Exatlón México.
Azules festejan en Exatlón México.
Capitán Araujo Exatlón México.
Esfuerzo de Koke en Exatlón México.
Duelo mixto en Exatlón México.
Evelyn celebra en Exatlón México.
Mati Álvarez en Exatlón México.
Rojos celebran en Exatlón México.
Zudikey en Exatlón México.
Aristeo en Exatlón México.
Antonio Rosique en Exatlón México.
Koke en Exatlón México.
Heliud vs La Bestia en Exatlón México.
Capitán Coraje en Exatlón México.
Supervivencia en Exatlón México.
Mati compite en Exatlón México.
Heliud Pulido en Exatlón México.
Rosique en supervivencia Exatlón México.
Big Papi en Exatlón México.
Inicia supervivencia de Exatlón México.
Abrazo en Exatlón México.
Rosique Segunda Supervivencia Exatlón México.
Recorrido en Exatlón México.
Pato vs Koke en Exatlón México.
Antonio Rosique inicia supervivencia Exatlón México.
Equipo rojo de Exatlón México.
Equipo azul de Exatlón México.
Acrobacias en Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Heliud concentrado en Exatlón México.
Celebración de Aristeo en Exatlón México.
Azules festejan en Exatlón México.
Capitán Araujo Exatlón México.
Esfuerzo de Koke en Exatlón México.
Duelo mixto en Exatlón México.
Evelyn celebra en Exatlón México.
Mati Álvarez en Exatlón México.
Rojos celebran en Exatlón México.
Zudikey en Exatlón México.
Aristeo en Exatlón México.
Antonio Rosique en Exatlón México.
Koke en Exatlón México.
Heliud vs La Bestia en Exatlón México.
Capitán Coraje en Exatlón México.
Supervivencia en Exatlón México.
Mati compite en Exatlón México.
Heliud Pulido en Exatlón México.
Rosique en supervivencia Exatlón México.
Big Papi en Exatlón México.
Inicia supervivencia de Exatlón México.
Abrazo en Exatlón México.
Rosique Segunda Supervivencia Exatlón México.
Recorrido en Exatlón México.
Pato vs Koke en Exatlón México.
Antonio Rosique inicia supervivencia Exatlón México.
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