FOTOS: Serie de Supervivencia Exatlón con sorprendente final.

Conquistadores y Guardianes disputan la última batalla por Supervivencia en un desempate colosal en Exatlón. Conquistadores pierde a su refuerzo.

Ramiro Garza reveló ante cámaras que está triste por la repentina salida de Ricardo “El Loco” Arreola. Briseida Acosta no contuvo las lágrimas ante las cámaras de Exatlón por sufrir impotencia al no concluir los circuitos y no otorgar puntos a su equipo.

Kevin Cerda, Osirys López, Ramiro Garza y David Juárez “La Bestia” se reunieron para conversar de puntaje y de su coach Ricardo “El Loco” Arreola. Osirys está consciente de que habrá rivales fuertes en el duelo de eliminación.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y Conquistadores en el Circuito De Los Contenedores para disputar la segunda parte de la batalla por La Supervivencia del Exatlón. Conquistadores mantiene la ventaja tras haber ganado la primera batalla.

Asombroso duelo por Supervivencia en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se encuentran en el circuito con gravedad alterada del Exatlón. Ambos equipos protagonizaron una ardua carrera, nadie quiere perder a más compañeros de aventura. Finalmente después de una increíble remontada el equipo de Guardianes logró el empate global.

Nuevamente Conquistadores y Guardianes se enfrentaron al Circuito De Los Contenedores pero con un tiro final diferente. Una batalla a tres puntos en el que Guardianes triunfo por completo y lamentablemente Conquistadores deberá despedirse de un integrante varón del equipo al mandar a los tres atletas con porcentaje más bajo.

Debut y despedida de Exatlón de Kevin Cerda.

Osirys López y Kevin Cerda fueron seleccionados para enfrentarse en el duelo de eliminación por mantener muy poco porcentaje de efectividad en el equipo de Conquistadores. Además David Juárez “La Bestia” eligió al tercer integrante del duelo de eliminación por mantener el porcentaje con mayor puntaje sin embargo con petición de Ramiro Garza, se decidió que él sea el tercer sentenciado.

Después de un trepidante duelo de eliminación, lamentablemente Kevin Cerda resultó eliminado a manos de Ramiro Garza tras haber perdido todos sus créditos en el duelo de eliminación del Exatlón.

