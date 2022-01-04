FOTOS | Trepidante batalla en lodo y circuito por ventaja Exatlón.

El equipo rojo de Guardianes se reunió en la entrada del Campamento para leer las instrucciones de su prueba adicional tras haber perdido la batalla por La Fortaleza contra el equipo azul de Conquistadores en Exatlón.

Mariana Khalil, Koke Guerrero y Yusef Farah se reunieron en la sala de La Fortaleza para comentar que han tenido gran avance contra el equipo rojo de Guardianes. Mariana reveló que está consciente de que al anotar contra el equipo rojo, los desconcentra en Exatlón.

Guardianes y Conquistadores se reunieron en la pista dorada con Antonio Rosique para disputar la Batalla De Los Héroes. Una emocionante competencia de triple relevo para conseguir la ventaja en Exatlón.

Después de emocionantes carreras triples, finalmente el equipo azul de Conquistadores consiguió el triunfo en la Batalla De Los Héroes. Antonio Rosique recibió a ambos equipos para disputar el clásico Duelo De Los Enigmas del Exatlón.

Guardianes y Conquistadores protagonizaron emocionantes competencias en el circuito lodoso, finalmente el equipo rojo tomó la delantera en el marcador final arrasando contra el equipo azul con una amplia ventaja de 6 puntos en Exatlón.

