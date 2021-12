Exatlón: Heber y Emilio se unen contra sus compañeros.

En el capítulo de este jueves, Heber y Emilio se unieron en Exatlón México contra sus compañeros rojos para pedirles más seriedad y que mejor no compitan si están lesionados porque podrían afectar a su equipo.

“Si todo el dia estás ‘jiji, jaja’ diciendo estupideces, no tomando serias las cosas, cuando llegas no vas a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque ya perdiste 24 horas en estar ‘jiji, jaja’ cuando pudiste haber hecho cosas a beneficio tuyo y por el equipo”, dijo contundentemente Spartacus.

Por si lo anterior fuera poco, Emilio insistió que no “se regale el punto” al competir si se sabe de antemano que no se está en óptimas condiciones para hacerlo.

Guardianes se defienden de Heber y Emilio

Lo Guardianes no se quedaron callados y defendieron su postura de sí ser profesionales y serios, pues consideran que el hecho de sonreír o hacer bromas no hace que no den lo mejor en cada circuito.

“Yo entendí my bien el punto que dijo Emilio, sin embargo, no entendí a lo que se refería con ser un equipo más serio porque realmente, somos un equipo serio, nos tomamos muy en serio las carreras y les damos el valor a cada punto y cada carrera salimos a dar nuestra mejor versión y nuetros mejor desempeño para lograr traernos el punto”, opinó White Wamba.

