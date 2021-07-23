Exatlón: Ellos son los atletas que participan en Tokio 2020.

Tus atletas favoritos de Exatlón se preparan para realizar una inolvidable participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tras realizar un impecable paso en el reality show más trepidante de la pantalla chica, Famosos y Contendientes están listos para pelear por el oro en el evento deportivo más grande del mundo.

Carolina Mendoza

La también conocida como Sunshine obtuvo su pase dorado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras acudir a las pruebas de la Federación Mexicana de Natación.

Carolina Mendoza y Dolores Hernández se llevaron el primer lugar en la categoría final de sincronizados trampolín 3 metros femenil.

“Honor representar a nuestra nación”, escribió la clavadista a principios de julio en Instagram.

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Daniel Corral

El gimnasta artístico, quien se batió en la final de Exatlón contra Ernesto Cázares, también obtuvo su pase al evento deportivo más grande del mundo en la categoría de gimnasia.

El bajacaliforniano, de 31 años, ya se encuentra en el continente asiático para colgarse una medalla: “¡Ya se siente la emoción, vamooo a darle!”, escribió el atleta en su cuenta de Instagram.

Kenia Lechuga

La regiomontana ya se encuentra en los cuartos de final en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la categoría de remo. Kenia Lechuga participó en la primera temporada de Exatlón, donde portó con orgullo la camiseta roja de Famosos y regaló inolvidables circuitos para todos los televidentes.

Rommel Pacheco

El clavadista yucateco participó como abanderado de la Delegación Mexicana de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El atleta, de 35 años, desfiló esta mañana junto a la golfista Gaby López en la ceremonia de inauguración.

Recordemos que el atleta se dio cita en la primera temporada de Exatlón, donde representó con orgullo al equipo de Famosos.

“Hoy he tenido uno de los más grandes honores de mi vida, portar la bandera de México en la inauguración de los Juegos Olímpicos; la piel se me hacía chinita de la emoción y pude sentir la buena vibra de todo México”, escribió el mexicano en su cuenta de Instagram.

Lino Muñoz

Nuestro querido atleta de la segunda temporada va por todo en el bádminton, donde presume ser uno de los mejores del mundo, por lo que

Mati Álvarez y Ana Lago

Aunque las queridas exintegrante de Titanes, no tienen un pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, ambas son las encargadas de conducir los momentos más importantes del evento deportivo.

Nuestras queridas atletas están listas para hacer uso de su conocimiento en los ámbitos de la gimnasia y el atletismo.

“Los Juegos Olímpicos más esperados. Después de 5 años de mucho cambio, por fin la justa más esperada. Agradecida por esta gran oportunidad”, escribió Golden Champion en su cuenta de Instagram.

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