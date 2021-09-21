Exatlón: ¿Quiénes son los nuevos refuerzos de Guardianes y Conquistadores?

Las emociones se encuentran cada día más al límite en Exatlón México, en donde la competencia se sigue incrementado y las estrategias pueden cambiar aún de un momento a otro.

Te puede interesar: Exatlón: ¿Qué famosos llegan a la aventura? (VIDEO)

Cuando todo parecía haber tomado su curso y los equipos encontraban su mejor versión en lo que se refiere al acoplamiento, este lunes los atletas han sido sorprendidos nuevamente con nuevos integrantes que llegan con gran nivel a buscar un lugar en la final de Exatlón México.

El refuerzo de los Conquistadores

El flamante nuevo elemento de los Conquistadores es el gimnasta Kevin Cerda, quien es originario de Sonora. El joven ha sorprendido a todos con su talento y habilidades con el único objetivo de llegar y representar a México en los Juegos Olímpicos.

Ha tenido la oportunidad de participar en Panamericanos y Centroamericanos, objetivo que hasta el momento no se ha logrado. Mientras se da la siguiente oportunidad, llega a las playas más desafiantes de la televisión mexicana a demostrar su talento y habilidades.

Un regreso esperado

Los Guardianes tendrán la oportunidad de contar con una de las grandes leyendas de Exatlón México, quien en la tercera temporada estuvo muy cerca de proclamarse campeón, pero lamentablemente cayó en la última semana frente a Heliud Pulido.

El joven estudió la licenciatura en entrenamiento deportivo por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua (UACJ) y ha representado a México en los Juegos Centroamericanos.

Sin duda, la llegada de Heber Gallegos es muy importante en estos momentos, pues los Guardianes no han encontrado la forma de mantenerse unidos y siguen cayendo en los duelos importantes.

Por eso, la llegada de un atleta experimentado les podrá ofrecer una visión diferente y la forma de poder mantenerse unidos el mayor tiempo posible.

También te puede interesar: Exatlón: Koke protagoniza pleito contra los Guardianes. (VIDEO)

Las dos incorporaciones son fundamentales para ambos equipos, quienes poco a poco han encontrado la forma de acoplarse a sus compañeros y hacer que eso se vea reflejado en cada uno de los circuitos que disputan.

