Exatlón: Mati Álvarez se lleva los memes tras despedida con paso perfecto.

La quinta semana dentro de Exatlón México ha sido una de las más especiales para los atletas que buscan dejar su huella en las playas más exigentes de la televisión mexicana.

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La llegada de las Fuerzas Especiales fue una gran motivación para los deportistas, quienes tuvieron la oportunidad de aprender, compartir y ver competir a las leyendas que han sido campeones de Exatlón México.

La gran actuación de Mati Álvarez

Los equipos tenían la oportunidad de ver competir a las leyendas una vez por semana. El duelo de Mati Álvarez fue sorprendente, después de varios meses de estar fuera de las playas y disfrutando de unas merecidas vacaciones la bicampeona de Exatlón volvió a competir.

La leyenda roja se enfrentó a Marysol, quien ha tenido grandes participaciones, pero poco pudo hacer ante la velocidad, precisión y talento de Mati Álvarez, quien con facilidad pudo imponerse a su rival para entregar el sexto punto para los Guardianes.

El regreso de Pascal

Otro de los grandes atletas que pudimos ver en acción este domingo fue Pascal Nadaud, quien saltó al circuito para enfrentar a Daniel y dar una muestra de sus grandes habilidades.

Con tiros casi perfecto logró imponerse con total tranquilidad a su rival, demostrando que tiene una gran forma física después de meses de trabajar en la recuperación de una lesión que lo dejó fuera en la última temporada de Exatlón México.

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La reacción en las redes sociales

Volver a ver a las grandes leyendas de Exatlón México fue un gran impacto y alegría para los millones de fans del reality, quienes por medio de redes sociales expresaron su sentir con divertidos y emotivos memes.

Pascal haciendo su festejo era lo único que necesitaba ver 🐍#BatallaDeEliminación pic.twitter.com/bDU2gEIgPO — EXTRAÑANDO A PASCAL, EVE, VALERY Y A MVP💙🟢🐆 (@PaulinaTeamAzul) September 20, 2021

No importa cuantas veces la vea partir, siempre me va a doler como la primera vez despedirme de Terminator🥺 #BatallaDeEliminación

HASTA LA VISTA TERMINATOR pic.twitter.com/IOD0KhQeUH — 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒂 🇲🇽 (@NailaRoja10) September 20, 2021

Marysol después de perder vs la Diosa del Exatlón Mati Álvarez:#BatallaDeEliminación pic.twitter.com/7wq084oRqc — Don Sincero (@Patan_Principe) September 20, 2021