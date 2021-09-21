Exatlón: Regreso de Heber Gallegos deja los mejores memes.

La quinta temporada de Exatlón México sigue dando muchas sorpresas en su sexta semana, pues cuando los millones de fans pensaron que lo habían visto todo, este lunes 20 de septiembre conocieron a los dos nuevos atletas.

Te puede interesar: Exatlón: ¿Quiénes son los nuevos refuerzos de Guardianes y Conquistadores?

Dos deportistas llegaron para reforzar a los equipos, por el lado de los Conquistadores, un joven gimnasta que llega por primera ocasión a las tierras más demandantes de la televisión mexicana con un solo objetivo en mente, dejar una huella con su actuación.

Kevin Cerda tiene la misión de adaptarse lo más pronto posible para tratar de llegar a las semanas finales de Exatlón México.

El regreso de una leyenda

Por su parte, los Guardianes tiene la oportunidad de tener entre sus filas a uno de los más grandes representantes del equipo rojo a lo largo de todas las temporadas de Exatlón México.

Heber Gallegos viene por una revancha, pues en la tercera temporada llegó a la final y perdió ante Heliud Pulido, ahora viene por la revancha y para ayudar a los Guardianes a mejorar su rendimiento y dejar de perder integrantes.

Sin duda, el regreso de Heber Gallegos es una de las más esperadas por los millones de fans de Exatlón, quienes en ocasiones anteriores ya habían pedido que volviera para demostrar su calidad.

Los fans se han expresado

Por medio de las redes sociales, los fans se han hecho presentes en el regreso de Heber Gallegos y, con divertidos memes, muestran su felicidad y apoyo para el nuevo integrante del equipo de Conquistadores.

También te puede interesar: Exatlón: Koke protagoniza pleito contra los Guardianes. (VIDEO)

A continuación, te compartimos los mejores memes que se han vuelto tendencia a lo largo de esta noche.

-¿Por qué tan elegante Don Sincero?

-Hoy regresa Heber Gallegos subcampeón dominante del Exatlón, leyenda roja, tercer lugar de efectividad global en la tercera temporada, uno de los atletas más rápidos de la historia, parte de los 4 fantásticos muchacho. #FortalezaDeExatlón pic.twitter.com/1DccJ1O7tF — Don Sincero (@Patan_Principe) September 21, 2021

-¿Por qué tan elegante Don Sincero?

-Hoy regresa Heber Gallegos subcampeón dominante del Exatlón, leyenda roja, tercer lugar de efectividad global en la tercera temporada, uno de los atletas más rápidos de la historia, parte de los 4 fantásticos muchacho. #FortalezaDeExatlón pic.twitter.com/1DccJ1O7tF — Don Sincero (@Patan_Principe) September 21, 2021