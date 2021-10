Exatlón: ‘El Loco’ Arreola responde a polémicas declaraciones de Macky.

Macky González encendió las alarmas en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores tras confesar que la lesión de El Loco Arreola afectó la energía positiva del equipo azul.

Fue en la Fortaleza donde la atleta arremetió contra el practicante de artes marciales mixtas.

“Esas cosas realmente me empiezan a preocupar porque son temas de comunicación que no pueden estar pasándonos en los juegos. A mí me frustra demasiado verlo así y no poder ayudarlo. Entiendo que es una persona que ha pasado por muchas situaciones difíciles, pero creo que se nos está desmoronando”, expresó la atleta de 32 años.

Recordemos que Ricardo Arreola sufrió una lesión en la rodilla que provocó la preocupación de todos sus compañeros de la causa azul.

El Loco Arreola contesta a Macky en exclusiva para Venga la Alegría

Nuestro foro de Venga la Alegría se engalanó con la llamada de El Loco Arreola desde las tierras de República Dominicana.

Esta mañana, el regiomontano dio sus primeras declaraciones tras abandonar Exatlón por una lesión en la rodilla.

Ricardo Arreola también dedicó este mensaje a Macky González sobre su presunta rivalidad en nuestro reality show.

“La verdad es que el juego te atrapa, yo siempre he sido un atleta en el top de mi deporte. Esta vez no estaba generando puntos, la frustración se elevó y me sentí deprimido. Me sentí bajoneado, pero fue una etapa. Está bien sentirte triste porque te das cuenta que tus momentos felices valen más”, expresó a este programa.

En otros temas, el atleta confirmó que se encuentra mucho mejor y recuperándose de la lesión.

Estoy un poquito mejor, más tranquilo, mi rodilla está lastimada, pero no es nada que no se pueda reparar

Y esta es la reflexión que el atleta se llevó de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Quería demostrarme a mí mismo que sí puedo, pero fueron situaciones externas con mi rodilla. Yo venía con toda la actitud de que no importa la edad, podemos hacerlo

