Exatlón: ‘El Loco’ Arreola se despide de la aventura por lesión.

Fue Antonio Rosique quien anunció que era necesario que Ricardo 'El Loco' Arreola abandonara Exatlón México.

Y es que su reporte médico indica que su lesión en la rodilla es grave, por lo que requiere ser atendido inmediatamente.

De acuerdo a la máxima autoridad, el simple hecho de correr un circuito para el peleador de artes marciales mixtas ya representa un riesgo.

El propio deportista de alto rendimiento dijo que se iba con la frente en alto, aunque le hubiera gustado dejar Exatlón México con más puntos.

El Loco Arreola fue el primer refuerzo hombre que llegó al equipo azul y sorprendió con su entrega, no obstante, los puntos no se le dieron en gran medida por sus lesiones.

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¿Quién es El Loco Arreola?

Ricardo El Loco Arreola es un atleta de alto rendimiento especializado en artes marciales mixtas.

El deportista tiene 41 años, es de Nuevo León y es un apasionado de la música, en especial del hard core y el black metal.

El Loco Arreola pertenece a Invictus Fight System y cuenta con un récord de 9 victorias y 8 derrotas.

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