Exatlón: ¿Lo quiere fuera? Macky sentencia a ‘El Loco’ Arreola.

Ricardo Arreola ‘El Loco’ continúa superando su lesión en la rodilla, después de llegar como refuerzo a las tierras y playas más exigentes de la pantalla chica.

Sin embargo, Macky ha notado que el practicante de artes marciales mixtas se siente frustrado y cabizbajo por no poder correr en los circuitos.

“Esas cosas a mi realmente me empiezan a preocupar porque son temas de comunicación, que no pueden estar sucediéndonos en los juegos”, expresó la atleta a sus compañeros Kevin y Duggan.

La mexicana, de 32 años, se dijo inquieta por no contar con el apoyo de Ricardo en los circuitos.

“A mí me frustra demasiado verlo así y no poder ayudarlo. Entiendo que es una persona que ha pasado por muchas situaciones difíciles, pero creo que se nos está desmoronando”, subrayó.

Macky y ‘El Loco’ se enfrentan cara a cara en la fortaleza

Ricardo Arreola ‘El Loco’ abrió su corazón con sus compañeros Conquistadores, quienes escucharon atentos las inquietudes del regiomontano.

“Es frustrante estar lidiando con esta lesión en mi rodilla. No es nada fácil, vine aquí a competir y esto no me está dejando dar mi 100 por ciento”, expresó.

El atleta reconoció que Osirys, Ramiro y hasta el recién instalado Kevin, han tenido una gran evolución en las últimas semanas de Exatlón.

“Mi prioridad era estar corriendo circuitos. He visto la evolución de todos y yo sentado; no vine a eso”, expresó.

Las palabras de ‘El Loco’ resonaron en la cabeza de Macky, quien no dudó en enfrentar a su compañero de Conquistadores con contundentes palabras.

“Tú sabías las lesiones que tenías antes de entrar a Exatlón y eso hace tu reto más alto. No es como que te haya agarrado de sorpresa”, expresó la leyenda de la primera temporada.

“Tú eres muy fuerte mentalmente por todas las cosas que has pasado. En el equipo necesitamos gente que esté jalando para arriba y que no se nos quede”, finalizó.

