Exatlón: Este es el VIDEO de Macky González que se convirtió en tendencia.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores abrió sus puertas para recibir nuevas energías. El reality show más querido por los fanáticos fue testigo del regreso de imparables leyendas de anteriores temporadas.

Macky realizó un fabuloso debut en Exaball

Tal es el caso de Macky González, quien participó en la primera temporada de Exatlón junto al campeón más querido de México, Ernesto Cázares.

La querida velocista regresó a la quinta edición para unirse al equipo de Conquistadores en un momento que sorprendió a los televidentes en casa.

El desenvolvimiento de la mexicana ha sido celebrado por miles de televidentes, destacando su velocidad, puntería y efectividad en los circuitos.

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Video de Macky González se viraliza en internet

Los seres queridos de Macky González hicieron una recopilación de sus mejores momentos en la quinta temporada de Exatlón.

“Aquí los circuitos en los cuales Macky ganó sin perder sus vidas. Nos da un gran mensaje de agradecimiento y de cómo alcanzar nuestras metas”, subraya una leyenda en la cuenta de Instagram de la atleta.

En el video se puede apreciar a la integrante de Conquistadores anotar tiros perfectos, correr con mucha energía y hasta festejar con su épico movimiento de cabello.

La cinta cuenta con más de 30 mil reproducciones e infinidad de comentarios por parte de los fanáticos del reality show número uno de la televisión mexicana.

“Hermosa”, “Eres la mejor”, “La próxima campeona” y “Sigues creciendo”, fueron algunos comentarios por parte del fandom de Macky González.

Recordemos que la también conocida como Mackyna regresó a las tierras de Exatlón para alcanzar la gloria.

Fiel a su estilo, la integrante del equipo azul ha regalado polémicos momentos en Exatlón, pero también acumula múltiples victorias que la colocan como una de las mujeres favoritas de esta quinta temporada.

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