Exatlón: Los mejores memes que dejó el regreso del Exaball.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores dejó ver la agilidad, destreza y buena puntería de tus atletas favoritos, ya que se enfrentaron a un cardíaco duelo en el Exaball.

Los atletas no paran de regalar impresionantes duelos

Circuito Exatlón renovado, atletas por premios de última generación.

La estrella de la noche fue Nataly Gutiérrez, quien se convirtió en la jugadora más valiosa de la noche tras anotar la mayor cantidad de canastas.

Duggan, Macky y Tanya vivieron un momento muy complicado, ya que fue muy difícil vencer a las atletas de Guardianes.

Los momentos polémicos no se hicieron esperar, pues la querida Duggan recibió un fuerte golpe en la nariz por parte de Paulina.

Momentos después, la atleta de Guardianes confesó a las cámaras de Exatlón que su intención nunca fue propinarle un empujón a la baterista tapatía.

El equipo de Guardianes regresó a la fortaleza con 2,500 exapoints canjeables en la futura apertura de la ExaStore.

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El juego del Exaball deja los mejores memes

Los fanáticos de Exatlón crearon divertidos memes para festejar una de las noches más cardíacas en lo que va de la temporada.

Miles de internautas también recordaron a las leyendas de nuestro reality show que se convirtieron en expertos del Exaball.

Llegaron los memes para Javi Márquez y Pascal Nadaud, mejor conocidos como Las Torres Gemelas, por su gran altura y excelente dominio en el Exaball.

Por si fuera poco, los usuarios de las redes sociales también recordaron a Casandra Ascencio y su gran dominio del balón en la arena más cardíaca de la televisión.

Y es que los antiguos atletas marcaron un precedente para los nuevos rostros de esta temporada.

Los nombres de Dulce, Nataly, Paulina y Marcela acapararon las redes sociales por su impresionante coordinación y destreza en el Exaball.

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Nosotros éramos felices con mvp y las torres gemelas en exaball y lo sabíamos😭 #ExaballColosal pic.twitter.com/ux91tkxSAM — fab ☼ (@fablvssol) September 30, 2021

CASANDRA VUELVE QUE TODOS TE EXTRAÑAMOS EN EL EXABALL #ExaballColosal pic.twitter.com/BMR6wEIwWm — pau (@kenospower) September 30, 2021