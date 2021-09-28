Exatlón: Macky triunfa en los memes tras lucir poderosa e imponente.

Las emociones se siguen incrementando conforme las semanas van avanzando en Exatlón México. Y es que, tras la salida de Yareli, los Conquistadores han unido fuerzas para tener el mejor desempeño.

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Esa mejora en su rendimiento ha sido impulsada por Macky González, quien se ha convertido en la líder del equipo y en las últimas semanas ha tomado la iniciativa para seguir mejorando.

La clave de Macky

Nuestra querida Macky ha demostrado tener una gran disciplina, pues todas las mañanas se levanta antes que sus compañeros para empezar a entrenar y practicar sus tiros, al mismo tiempo que comparte sus tips con el resto de los Conquistadores.

El resultado de su trabajo

El trabajo de semanas se ha visto reflejado en las últimas competencias en donde hemos logrado ver una gran versión de Macky, quien ha sumado puntos individuales que la colocan en la parte alta de la tabla, al mismo tiempo su aportación a su equipo ha sido de fundamental en momentos clave.

Este lunes en el Duelo por las Insignias logramos ver la mejor versión de Macky, en donde logró imponerse en los cinco enfrentamientos que sostuvo frente a resto de las atletas, siendo la única en llegar a la ronda final con sus dos vidas para enfrentar a Marysol, quien no pudo hacer nada ante el gran momento que vive compañera.

Con el triunfo de este día, Macky logró empatar a Dulce con tres insignias y meterse en la pelea por el gran viaje a la Fórmula Uno.

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La reacción en redes sociales

Ante esto, los millones de fans de Exatlón México se han hecho presentes en las redes sociales con divertidos memes sobre el buen momento por el que pasa Macky González.

El capítulo de hoy tiene nombre y apellido, así es, estoy hablando de Macky González #TeamLoco



LOCO ARREOLA CONQUISTADOR#AtletasPorFortaleza pic.twitter.com/y3JEbnbkFP — Jesús | JIAYOU WUSHU (@JessDiamandis) September 28, 2021