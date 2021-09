Exatlón: ¿Qué problema existe entre Macky y ‘El Loco’ Arreola?

Macky González y el ‘Loco’ Arreola de Exatlón México han tenido un problema por el bajo rendimiento de éste, pero él no se deja y justifica por qué ha sucedido eso.

Desafortunadamente, los Conquistadores tuvieron un pleito con el ‘Loco’ Arreola, quien desde el inicio comenzó con el pie izquierdo porque el resto de los azules no estaban a gusto con su desempeño en los circuitos.

“Necesitamos gente que esté jalando para arriba” le dijo Macky a Ricardo durante una charla en la Fortaleza. Sin embargo, el ‘Loco’ sigue recuperándose de la lesión en su rodilla, luego de entrar como refuerzo al reality show.

“A mi me frustra demasiado verlo así y no poder ayudarlo. Entiendo que es una persona que ha pasado por muchas situaciones difíciles, pero creo que se nos esta desmoronando”, se sinceró la atleta.

El ‘Loco’ Arreola se defiende

Ante tales exigencias, el atleta se defendió, pues a pesar de sus lesiones, él sigue dispuesto a dar lo mejor de sí, pero su situación de salud no le permite rendir como quisiera.

“Es frustrante estar lidiando con esta lesión en mi rodilla. No es nada fácil, vine aquí a competir y esto no me está dejando dar mi 100%, mi prioridad era estar corriendo circuitos. He visto la evolución de todos y yo sentado; no vie a eso”, aseguró.

“Tú sabías las lesiones que tenías antes de entrar al Exatlón México y eso hace tu reto más alto. No es como que te haya agarrado de sorpresa. Tú eres muy fuerte mentalmente por todas las cosas que has pasado. En el equipo necesitamos gente que esté jalando para arriba y que no se nos quede”, le respondió Macky González.

