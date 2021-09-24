Exatlón: Esta fue la reacción de Conquistadores con ‘pelea’ entre Duggan y Sol.

El regalo que Rosique le obsequió a Ximena Duggan creó una gran polémica entre las chicas azules que se pelearon en Exatlón México y se provocó una discusión por los silbatazos.

Bien dijo la exparticipante de Survivor México que el presentador le estaba regalando un "monstruosique andante", un silbato que en general le está provocando problemas con sus compañeras de equipo, sobre todo.

Las mujeres de Conquistadores no aguantaron mucho tiempo para expresar sus quejas, pues comentaron que Ximena debía tener un horario para usar su juguetito, a partir de ahí también comentaron que era incómodo escuchar los silbidos todo el tiempo.

Los chicos apoyaron a Duggan al coincidir que las mujeres tenían envidia porque a ella le habían dado el obsequio y a las demás, no.

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Duggan no dejaba de usar el silbato que Rosique le obsequió y eso creó una gran polémica entre las chicas azules... ¡Se provocó una discusión! 😱💢🟦👊#ConFortalezaYo pic.twitter.com/bhMSD3q7Pa — Exatlón México (@ExatlonMx) September 24, 2021

¿Todo fue una broma?

En poco tiempo, las chicas azules comentaron que todo se había tratado de una broma e incluso preguntaron a sus compañeros si se habían creído el show.

Al respecto, David Juárez 'La Bestia' dijo que él pensó que las quejas sí eran reales y hasta se sintió parte de una telenovela cuando presenció la pelea.

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