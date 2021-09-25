Exatlón: Así será el regreso de Zudikey Rodríguez y Javi Márquez.
Estos atletas volverán al reality show más demandante en una participación especial.
Entre las grandes sorpresas de esta quinta temporada de Exatlón México se están suscitando los regresos temporales de varios atletas de otras temporadas, sobre todo de la cuarta. Y es que ya está confirmado que Zudickey Rodríguez y Javi Márquez volverán a las playas y tierras más demandantes.
Guardianes vs Conquistadores recibirá una visita muy especial, se trata de la velocista y el exjugador de futbol, quienes saldrán en el episodio de este domingo, previo al tan esperado duelo de eliminación.
La noticia ya fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de Exatlón México, pues ambos atletas realizarán un live en sus respectivas cuentas de Instagram.
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Ellos han regresado a Exatlón México
Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud ya regresaron a Exatlón México y formaron parte de las Fuerzas Especiales, pero se espera que regresen otras estrellas para el Juego de Leyendas.
Zudikey Rodríguez abandonó la cuarta temporada en las últimas semanas debido a que dos de sus familiares estaban intubados por COVID-19.
Javier Márquez fue eliminado pero tuvo una segunda oportunidad por una lesión de su compañero Daniel Noyola, quien eliminó a Aristeo Cázares, sin embargo, fue vencido por Patricio Araujo en la Gran Final.
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