Exatlón: Así será el regreso de Zudikey Rodríguez y Javi Márquez.

Entre las grandes sorpresas de esta quinta temporada de Exatlón México se están suscitando los regresos temporales de varios atletas de otras temporadas, sobre todo de la cuarta. Y es que ya está confirmado que Zudickey Rodríguez y Javi Márquez volverán a las playas y tierras más demandantes.

Guardianes vs Conquistadores recibirá una visita muy especial, se trata de la velocista y el exjugador de futbol, quienes saldrán en el episodio de este domingo, previo al tan esperado duelo de eliminación.

La noticia ya fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de Exatlón México, pues ambos atletas realizarán un live en sus respectivas cuentas de Instagram.

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Ellos han regresado a Exatlón México

Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud ya regresaron a Exatlón México y formaron parte de las Fuerzas Especiales, pero se espera que regresen otras estrellas para el Juego de Leyendas.

Zudikey Rodríguez abandonó la cuarta temporada en las últimas semanas debido a que dos de sus familiares estaban intubados por COVID-19.

Javier Márquez fue eliminado pero tuvo una segunda oportunidad por una lesión de su compañero Daniel Noyola, quien eliminó a Aristeo Cázares, sin embargo, fue vencido por Patricio Araujo en la Gran Final.

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