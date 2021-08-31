Exatlón: María, novia de Ernesto Cázares, presume su embarazo. (FOTOS)

Ernesto Cázares, sin duda, conquistó la televisión mexicana tras su participación en la primera y cuarta temporada de Exatlón México.

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Ahora, en las últimas semanas, el joven sorprendió a todos sus seguidores y compañeros al anunciar que muy pronto se convertirá en papá.

El deportista y su novia, María Robles, compartieron por medio de su cuenta oficial de Instagram que están esperando a su primer hijo. Fue la pareja del excampeón de Exatlón México, quien dio a conocer la noticia con unas tiernas fotografías que generaron gran emoción entre sus fans.

Su novia presume su embarazo

María Robles publicó una serie de fotografías en blanco y negro para presumir su pancita de embarazo. En las imágenes, la novia de Ernesto Cázares luce únicamente un leotardo negro y un maquillaje natural.

¿Cómo le voy a explicar cuánto amor lo estaba esperando incluso antes de saber que su corazón ya latía?

La joven disfruta mucho de su embarazo, pues mientras se encuentra en la playa aprovechó para tomarse unas fotos y presumir su linda panza de embarazada, sin duda, un gran momento en su vida.

¿Quién es María Robles, novia de Ernesto Cázares?

María Robles es una joven influencer que cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram. Al igual que Ernesto Cázares es amante de los deportes y las actividades al aire libre.

En septiembre de 2020, María se comunicó al foro de Venga la Alegría para hablar de su noviazgo con Ernesto Cázares.

Llevamos ocho meses y vamos a hacer un año desde que empezamos a salir. Estamos muy felices. Estoy feliz con él porque cada día saca lo mejor y demuestra que es un campeón

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Además, María Robles se pronunció muy enamorada del primer atleta que hizo historia en las tierras y playas de Exatlón.

