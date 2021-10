Exatlón: ¿Abandona la competencia? Muere abuela de Marysol.

Marysol Cortés atraviesa uno de los momentos más complicados en las tierras y playas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

La querida tapatía se enteró del fallecimiento de su abuela durante su estadía en el reality show más exigente del planeta.

En el avance de Exatlón se puede apreciar el momento donde Sol rompe en llanto tras enterarse del deceso de su familiar.

Recordemos que la futbolista es una de las mujeres más fuertes de Conquistadores, por lo que no se sabe si seguirá en la competencia.

“Quiero que sepa que voy a estar muy bien. Me duele mucho saber que en mi mundo no va a estar ella”, expresa Marysol Cortés en el avance del próximo capítulo de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Familiares de Sol Cortés dedican emotivo mensaje en Instagram

Los familiares de la atleta de Exatlón escribieron un emotivo mensaje para dar a conocer el difícil momento que atraviesan.

Como algunos ya saben, la semana pasada la abuela de Marysol perdió su batalla contra el cáncer. Ella ha acompañado a Sol en toda su carrera deportiva; sabemos que la seguirá apoyando siempre desde el cielo

Agradecemos los mensajes de apoyo que han enviado para animarla, por mandarle la mejor vibra y fuerza a nuestra ‘Million Dollar Baby’

Familiares aseguran que Marysol Cortés honrará la memoria de su abuela en las tierras de Exatlón.

Ahora tendrá un nuevo ángel a quien podrá hacerle tributo esta temporada

El mensaje estuvo acompañado de una tierna foto de Sol y su abuela, imagen que ganó miles de corazones rojos y comentarios de aliento de los fans.

