Exatlón: Osirys revela si le gusta Marysol con épica respuesta.

El amor llegó a las tierras y playas de Exatlón, después de que Osirys realizó una insólita declaración sobre Marysol.

El también conocido como Faraón de Neza se sometió a las preguntas incómodas del Santuario del Exatlón, donde fue cuestionado sobre el supuesto amor que siente por Marysol Cortés.

Sin miedo alguno, el practicante de parkour confesó que sí le gusta su compañera de Conquistadores.

“La verdad es que… siendo honestos… sí se me hace una chica muy atractiva y muy guapa. Si se pudiera dar algo, yo lo intentaría; ya lo hemos aclarado y hemos dicho que simplemente somos amigos. Sí me gusta, pero no va a pasar nada más que una amistad”, expresó el estudioso del Exatlón.

Tal parece que Osirys y Marysol tuvieron una profunda conversación donde dejaron clara su amistad dentro de las tierras más exigentes de la televisión.

¿Osirys se cambiará al equipo rojo?

El Faraón de Neza también respondió a los rumores de que busca pertenecer al equipo de Guardianes.

“No, no me cambiaría al equipo rojo, pero si me lo pidieran tampoco me cerraría. Al final del día, esto es un trabajo y no siento que un color represente lo que eres”, expresó.

Y sobre sentirse excluido del equipo de Conquistadores, esto respondió:

“Muchos tienen esa idea de que me excluyen o que siempre estoy apartado de ellos. Lo he explicado en varias ocasiones, yo soy más solitario; cuando pierdo o gano me lo quedo para mí. Me gusta hablar conmigo mismo”, subrayó a las cámaras de Exatlón.

“Aunque sientan que estoy en un modo individual o me excluyen, la verdad es que no porque con todos me llevo súper bien”, concluyó.

