Exatlón: Paulina envía contundente mensaje sobre Macky.

Una semana más terminó en Exatlón México; con ello muchas emociones llegaron para los millones de fans, entre ellas una nueva dinámica en la que nuestros atletas respondieron a preguntas incómodas.

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Nuestros fanáticos que siempre han mostrado su gran apoyo a los deportistas tuvieron la oportunidad de preguntar todas sus dudas a los atletas, quienes estuvieron obligados a responder; sin importar lo incómodo que pudieran llegar a ser los cuestionamientos.

La polémica entre Paulina y Macky

Uno de los momentos más polémicos de la noche llegó con la respuesta de Paulina a una de las preguntas de los fans.

¿Por qué le tienes envidia a Macky y nunca te la sacas de la boca?

La joven integrante de Guardianes respondió de forma contundente y con una pequeña sonrisa en el rostro.

No le tengo envidia a Macky, me da un poco de gracia cómo gesticula, cómo se expresa en las ceremonias; sin embargo lo tomé como un chiste, lo hago un poco gracioso. Para nada le tengo envidia a nadie

A la joven también se le preguntó sobre qué salida de su equipo le pesaría menos.

Si alguien abandona la competencia del equipo rojo, ¿quién no te entristecería?

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