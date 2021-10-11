Exatlón: Paulina envía contundente mensaje sobre Macky.
La deportista mexicana terminó con la polémica tras asegurar que no le tiene nada de envidia a su rival.
Una semana más terminó en Exatlón México; con ello muchas emociones llegaron para los millones de fans, entre ellas una nueva dinámica en la que nuestros atletas respondieron a preguntas incómodas.
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Nuestros fanáticos que siempre han mostrado su gran apoyo a los deportistas tuvieron la oportunidad de preguntar todas sus dudas a los atletas, quienes estuvieron obligados a responder; sin importar lo incómodo que pudieran llegar a ser los cuestionamientos.
La polémica entre Paulina y Macky
Uno de los momentos más polémicos de la noche llegó con la respuesta de Paulina a una de las preguntas de los fans.
¿Por qué le tienes envidia a Macky y nunca te la sacas de la boca?
La joven integrante de Guardianes respondió de forma contundente y con una pequeña sonrisa en el rostro.
No le tengo envidia a Macky, me da un poco de gracia cómo gesticula, cómo se expresa en las ceremonias; sin embargo lo tomé como un chiste, lo hago un poco gracioso. Para nada le tengo envidia a nadie
A la joven también se le preguntó sobre qué salida de su equipo le pesaría menos.
Si alguien abandona la competencia del equipo rojo, ¿quién no te entristecería?
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Es una pregunta muy difícil, a la familia roja la quiero mucho, ya los estimo bastante; sin embargo me pesaría un poco menos que se fuera Dani, porque no tengo una afinidad masiva con él; no hablamos lo suficiente