Exatlón: ¿Problemas? Conquistadores hablan sin tapujos con Macky.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores trajo de regreso a las leyendas más poderosas de antiguas temporadas.

Macky González, quien debutó en la primera edición junto al campeón más querido de México Ernesto Cázares, fue una de las atletas que decidió volver a las tierras y playas más famosas.

Los atletas de Exatlón continúan dando su mejor versión

Esfuerzo al máximo por invaluable recompensa Exatlón.

Fue en Fortaleza donde los Conquistadores confesaron su temor de convivir con una persona “problemática” y “polémica” como La Amazona.

Sin embargo, los integrantes del equipo azul quedaron impresionados por el noble corazón y mentalidad de ganadora de la velocista.

“Yo siento que te conozco desde hace muchísimo tiempo… pensé que ibas a ser un poco problemática, pero eres todo lo contrario”, expresó Marysol.

Por su parte, Osirys también habló de la mala fama que se ha hecho Macky González en su paso por diferentes shows.

Cuando supe que Macky venía a este equipo la verdad es que tenía miedo. Veníamos con la expectativa de que iba a ser problemática porque tiene mala reputación en ese aspecto

Me gusta mucho que Macky me comparta su mentalidad de ganadora porque yo llegué como fan. En el aspecto mental nos hace muy bien y nos hace más fuertes

Koke Guerrero también habló de la polémica personalidad que mostró Macky González en la primera temporada de Exatlón.

Escuchamos rumores de que iba a entrar Macky; todo el equipo dijo ‘Va a entrar Macky’, pero tiene fama de que es polémica, berrinchuda y problemática

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Macky González rompe en llanto tras escuchar las opiniones de los Conquistadores

Macky González no pudo contener el llanto tras escuchar las palabras de sus compañeros del equipo azul; sin embargo la atleta se siente orgullosa de convertirse en una persona mucho más tranquila, solidaria y sensible.

La gente se hace una idea de mí, pero también tengo otra cara y así estoy acostumbrada desde que era niña porque así crecí en la escuela, en la universidad y en otros entornos

“Es muy padre ser tolerante y saber cómo tienes que actuar ante los problemas; sacarle a todos lo mejor y lo más bonito. Gracias de verdad”, concluyó La Amazona al borde de las lágrimas.

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