Exatlón: Esta es la razón por la que Marysol rompió en llanto. (VIDEO)

El pasado 16 de agosto dio inicio el reality deportivo más famoso y desafiante: Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, el cual ha sido uno de los más reconocidos y queridos por el público, quienes se han convertido en fieles seguidores.

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Recordemos que la emisión de Azteca UNO toca la parte más sensible de cada uno de los participantes, tanto del equipo de Guardianes como de Conquistadores, quienes buscan encabezar la lista de los mejores.

No obstante, en repetidas ocasiones, hemos presenciado que este desafío no solo es físico, sino también mental, pues las condiciones en que los atletas se retan los llevan a conocerse mucho mejor.

Marysol rompe en llanto en el programa

Marysol Cortés, quien rompió en llanto este martes, desató cientos de comentarios positivos hacia ella.

Y es que comenzó a circular un video en donde se puede ver como Marysol comienza a platicar con una de sus compañeras, quien atentamente escucha porque se siente triste.

Marysol Cortés no ha visto a su hermana desde hace tres años, y ahora que recibió noticias sobre ella, se conmovió hasta las lágrimas.

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Marysol declaró que espera con ansias ver nuevamente a su hermana, ya que incluso ha cambiado su boleto de avión a España en dos ocasiones.

