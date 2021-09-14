Exatlón: Macky envía mensaje a Guardianes tras derrotas. (VIDEO)

El equipo de los Conquistadores pasa por momentos sumamente complicados en Exatlón México, pues han tenido una semana difícil con una acumulación de derrotas y el primer eliminado para ellos en la temporada.

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Por ello, Macky mandó un fuerte mensaje para sus compañeros y analizó la situación que enfrentan como equipo.

Un equipo no se puede mantener siempre en su nivel óptimo, creo que los Guardianes fueron muy bien reforzado hace unas semanas, nosotros hemos perdido elementos valiosos, mientras ellos se reforzaron y creo que es lógico que llegó gente nueva y están en un momento muy bueno, pero el Exatlón es así subidas, bajadas, nosotros tenemos que ajustar en este momento, pero creo que es un equipo completamente capaz…

La finalista de la primera temporada asegura que el equipo se encuentra pasando por un gran momento y que tiene todo bajo control.

En cuanto a la estrategia estamos totalmente convencidos de la forma que piensa la Bestia, en el entrenamiento, también estamos convencidos de la forma que entrenamos, nadie nunca se raja, no es un equipo conflictivo y todos nos llevamos bien. Hay muchos líderes aportando, hay gente que todo el tiempo está aportando, así que simplemente aguantar el momento en el que estamos, nunca vamos a poder estar en un pico de rendimientos, esto es subidas y bajadas y lo tenemos que entender con mucha dignidad…

La nueva motivación de los Conquistadores

Sin duda, las palabras de Macky González fueron de un gran impacto para sus compañeros, quienes se mostraron animados por sus palabras.

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Los Conquistadores ahora tiene el gran refuerzo de Pascal y Evelyn, quienes llegaron como parte fundamental para reforzar y apoyar al equipo con todo lo necesario para que puedan seguir mejorando cada semana.

