Exatlón: ¿Cuál fue la ventaja que obtuvieron Mati y Heliud para Guardianes?

La noche de ayer, las famosas pistas de Exatlón México brillaron y se estremecieron, pues nuevamente el talento de cuatro atletas llegó, en calidad de apoyo: Las Fuerzas Especiales, grupo formado por Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud, hicieron vibrar a Conquistadores y Guardianes.

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Dos representantes del equipo azul y dos campeones del cuadro rojo retornaron al escenario donde en otras temporadas consiguieron posicionar su nombre entre las leyendas del show; sin embargo, en esta ocasión, su participación es limitada.

Fuerzas Especiales de Exatlón México

De acuerdo con la información que dio la máxima autoridad, las leyendas de Exatlón México correrán un solo duelo en la semana, cuando la formación correspondiente los llame a encarar las justas en caso de emergencia.

Y es que, con el arribo de Las Fuerzas Especiales, tanto Guardianes como Conquistadores lograrán superar la competencia a un mejor ritmo.

Mati y Heliud consiguen ventaja para Guardianes

Pese a que aún no se integran por completo a los desafíos, los dos campeones de la tercera temporada, Mati Álvarez y Heliud Pulido, ya consiguieron que su cuadro lleve la delantera con la victoria de una prueba.

Mati y Heliud se enfrentaron a Pascal y Evelyn en el mini game, ganaron los rojos, por eso ellos tienen ventaja

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Para conocer cómo será la intervención de Las Fuerzas Especiales, no te pierdas la transmisión de Exatlón México, de lunes a jueves a las 19:30 horas y domingo de eliminación a las 8:00 PM, por Azteca UNO.

