Exatlón: Conquistadores se dividen entre polémica y ‘traiciones’.

Estamos viviendo la quinta semana de competencia en Exatlón México, donde los Conquistadores han iniciado a tener diferencias y problemas, especialmente tras la salida de su primer integrante.

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"Noté que Koke de triste, estaba mal porque hasta cuando perdió Jonny le gritó unas cosas. Entiendo con qué sentimiento le gritó, pero creo que Koke rápido quiere tomar el control de sus sentimientos y decir que todo está bien, no me duele, eso es lo tierno de Koke, pues todo el tiempo pretende aparentar que está bien, pero es súper sensible", expresó Ximena Duggan.

Sin duda, el primer Duelo de Eliminación entre integrantes de los Conquistadores causó un fuerte cataclismo entre los atletas.

Llegando al campamento, pues obviamente habíamos felicitado a todos, pero Osirys estaba sentadito ahí y, me acerqué a él, por una parte, tenía curiosidad de qué había sentido, creo que se quedó de cierta forma con un resentimiento con todos. Había escuchado que no estaba muy conforme con la decisión y, yo creo que sí no era lo más justo

La reacción de Osirys

Osirys fue uno de los más afectados, pues en definitiva no quedó contento con la decisión de sus compañeros, quienes lo mandaron a la eliminación.

Yo estoy seguro de mis estadísticas y se que no me tocaba a mi ir, pero al final también estaba entre esos cuatro elegibles, entonces yo confíe en mi equipo, ellos tal vez no confiaban tanto. Confié y dije ‘si ustedes no quieren confiar cien por ciento en lo que dije, porque posiblemente me equivoqué, pues dejémoslo al azar’

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