Exatlón: Osirys rompe en llanto por la llegada de sus ídolos. (VIDEO)

La llegada de las Fuerzas Especiales a Exatlón provocó la emoción y llanto de Osirys, pues es el fan número uno del reality show más demandante de la televisión mexicana.

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Y es que, desde su llegada, el oriundo de Neza, Estado de México, manifestó su admiración por las leyendas de Exatlón, entre ellos, Mati Álvarez y Heliud Pulido, quienes regresaron para apoyar a los Guardianes; no obstante, también se dijo contento con el arribo de Evelyn Guijarro y Pascal Nadaud.

Una vez que los cuatro atletas pisaron el suelo sagrado, el atleta de 19 años no contuvo la emoción y las lágrimas invadieron su rostro: "Gracias por inspirarnos a muchos".

"Estoy muy contento de verlos, de poder disfrutar sus carreras, es impresionante estar aquí junto a ellos. No saben lo que impactan allá afuera, espero que no solo yo, muchos tengan esta sensación. Quiero aprender demasiado de ellos", expresó.

Los demás atletas no se quedaron atrás, ya que expresaron con gritos su entusiasmo por estas llegadas que, sin duda, llegan a sumar mucho.

¿Quiénes son parte de las Fuerzas Especiales?

Con el fin de ser un apoyo y apuntalar el nivel de la competencia, Mati, Heliud, Pascal y Evelyn llegan para demostrar el por qué se convirtieron en los ídolos de multitudes.

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