Exatlón: Este el mensaje de Pame Verdirame para Heliud previo a la final.

Esta noche se vivirá una de las noches más épicas en la historia de la televisión mexicana cuando se lleve a cabo la Gran Final del Exatlón: All Star, donde los tres mejores contendientes de la competencia darán todo de sí; sin embargo, solo uno podrá alzarse con el trofeo de campeón absoluto, ¿será Mati, Koke o Heliud?

Heliud Pulido

El reallity show más exitoso de Azteca UNO llegará a su fin esta noche y solo uno de los atletas se llevará el máximo galardón y 2 millones de pesos, mientras que los otros dos se irán con las manos vacías, pero con la satisfacción de haberlo dado todo a lo largo de la competencia más vibrante el Exatlón.

Mati Álvarez y Heliud Pulido intentarán poner en lo más alto el nombre del equipo rojo, no obstante, Koke Guerrero buscará hacer lo propio, por lo que cada uno dará su mejor esfuerzo y pondrá su fuerza y determinación para salir victorioso, así que no te pierdas a las 21 horas el desenlace de esta trepidante competencia que promete estar cargada de mucha adrenalina.

Heliud Pulido, uno de los favoritos al título

Entre los favoritos al título está ‘Black Panther’, quien se ganó el corazón de la gente con sus grandes actuaciones y su enorme desempeñó a lo largo de los diferentes circuitos de la competencia; sin embargo, cuenta con un apoyo todavía más especial, se trata del de su novia Pamela Verdirame, quien ha estado alentándolo desde que comenzó su travesía en el reallity show, aunque esto implicara estar lejos de él.

Te puede interesar: Exatlón: Este es el mensaje de Pame a Heliud previo a la Final.

La exjugadora profesional de Rayadas de Monterrey ha estado muy activa en redes sociales apoyando a su novio y en las últimas semanas más, sobre todo después de que Heliud consiguiera el blindaje y asegurara su lugar en la última semana tras vencer a Mati Álvarez.

En aquella ocasión, Verdirame realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, en la que una usuaria le preguntó si veía a Heliud campeón del All Star, a lo que ella respondió: “Espero seas vidente. Se lo merece, sé lo que le ha costado y lo que ha luchado por esto. Admiro su determinación con la que hace las cosas y como siempre entrega su corazón. La mentalidad y su fortaleza son descomunales. Confío en que si es para él será, de lo que estoy segura es que él se entregará al máximo y eso me hace confiar”.

Pero eso no fue todo, también habló sobre lo difícil que ha sido estar lejos del atleta, pero dijo estar feliz por él: “Aun no me la creo. Soy la más feliz del mundo. No se imaginan lo difícil que es estar lejos de la persona que amas, no poder saber cómo está, no poder platicarle de ti, no poder abrazarlo cuando sabes y sientes que lo necesitas. El abrazo más anhelado se aproxima y yo estoy soñada. La unión de nuestros corazones fue lo que me mantuvo fuerte estos meses”. ¿Podrá ‘Black Panther’ salir vencedor?