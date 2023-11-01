Exatlón México 2023: Ellos son los atletas rojos de la nueva temporada

¡Prepárense para la noticia más emocionante del año! Una nueva temporada de Exatlón México está a punto de comenzar, y este miércoles, se confirmó un regreso que dejará a todos con la boca abierta.

Las leyendas rojas más importantes en la historia del programa están de regreso en Exatlón México 2023, con lo que la emoción no podría ser mayor.

Programa 19 mayo 2023 | Gran final de Exatlón All Star.

¿Quiénes son los atletas rojos de la nueva temporada de Exatlón México?

Aunque estamos a días de poder ver por la señal de Azteca Uno la nueva temporada de Exatlón México, ya tenemos los primeros detalles de los participantes que estarán en el reality. Ellos son algunos de los miembros más destacados del equipo rojo que podremos ver en competencia a partir del próximo 6 de noviembre:



Ana Lago , la impresionante gimnasta que ha dejado a todos sin aliento con su destreza en la competencia.

, la impresionante gimnasta que ha dejado a todos sin aliento con su destreza en la competencia. Mati Álvarez , una verdadera campeona que ha demostrado su valentía una y otra vez.

, una verdadera campeona que ha demostrado su valentía una y otra vez. Nataly Gutiérrez , con su tenacidad inquebrantable, se une a la alineación

, con su tenacidad inquebrantable, se une a la alineación Heliud Pulido y Pato Araujo también aportarán su experiencia y determinación a este equipo de élite.

y también aportarán su experiencia y determinación a este equipo de élite. Daniel Corral, el exitoso gimnasta mexicano, también formará parte de esta alineación de ensueño.

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¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Exatlón México?

La próxima temporada de Exatlón México promete ser épica, con la reunión de estas leyendas rojas y la incorporación de nuevos desafíos emocionantes. Los fanáticos no pueden esperar para presenciar la acción, la camaradería y la rivalidad que caracterizan al programa. La fecha de inicio se acerca rápidamente, ¡marquen sus calendarios! El estreno de Exatlón México 2023 está programado para el 6 de noviembre de 2023.

¿Dónde ver la nueva temporada de Exatlón México 2023?

La nueva temporada se podrá ver por la señal de Azteca Uno a partir del lunes 6 de noviembre a las 20:30 horas. Así que prepárense para la adrenalina, la emoción y la pasión de Exatlón México 2023, porque las leyendas rojas están de regreso y la competencia promete ser legendaria.

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