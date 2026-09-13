Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy 13 de septiembre

El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana reveló que siete de los signos del zodiaco reciben bendiciones del universo a partir de hoy, domingo 13 de septiembre. Estas energías se manifestarán a través de protección, prosperidad, renovación, oportunidades y buena fortuna. Aries y Cáncer son de los más afortunados, pero no son los únicos.

1. ARIES

Aries es uno de los signos con mayor impulso espiritual en este periodo. La energía de renovación, crecimiento y nuevas oportunidades indica que comienza a dejar atrás ciclos que ya no le permiten avanzar. El universo parece empujarlo hacia nuevos caminos, especialmente en el dinero, donde pueden aparecer propuestas para aumentar sus ingresos o mejorar su patrimonio. Su intuición será una guía importante.

2. CÁNCER

Cáncer aparece entre los más favorecidos gracias a una etapa de energías positivas, estabilidad y crecimiento personal y económico. La posibilidad de adquirir bienes importantes o invertir en su patrimonio representa una señal de prosperidad . Sin embargo, su suerte espiritual estará relacionada con proteger sus proyectos y mantener alejadas las malas energías, especialmente de personas envidiosas.

3. GÉMINIS

Géminis recibe una energía de liberación: dejar atrás situaciones negativas permitirá recuperar amor propio, claridad y confianza. La presencia de la carta del 9 de Oros, asociada con prosperidad y recompensas, refuerza la idea de que puede comenzar una etapa de abundancia. Incluso podrían aparecer ingresos adicionales o golpes de suerte inesperados.

4. ESCORPIO

Escorpión destaca por una energía profundamente transformadora. El periodo favorece la abundancia, el crecimiento personal y el cierre de etapas negativas. La suerte espiritual llegará precisamente al aprender a desprenderse de personas y situaciones que consumen su energía. También podría encontrar soluciones relacionadas con documentos o trámites importantes.

5. CAPRICORNIO

Capricornio tiene una protección especial en el trabajo y los asuntos legales. Algunos pendientes podrían comenzar a resolverse favorablemente, lo que representa una especie de liberación después de momentos de preocupación. Su crecimiento espiritual estará en aprender a poner límites y alejarse de personas negativas, concentrándose en aquello que realmente construye su futuro.

6. ACUARIO

Acuario entra en un fin de semana con energías alegres, dinámicas y afortunadas. Los encuentros sociales pueden traer experiencias positivas y nuevas conexiones. Además, existe una señal directa de suerte en juegos de azar, aunque la recomendación es mantener la prudencia y no arriesgar dinero necesario.

Este es el horóscopo de Acuario para hoy.|(ESPECIAL/CANVA)

7. PISCIS

Piscis es otro de los grandes favorecidos. La llegada de dinero o un ingreso que estaba esperando convierte a este signo en uno de los que tienen mejores señales económicas. Su fin de semana estará acompañado por prosperidad y fortuna, aunque deberá recordar que la verdadera abundancia también implica cuidar su cuerpo y evitar los excesos.