Batalla Colosal: El equipo rojo se lleva la victoria

En Exatlón México, cada día trae consigo nuevas pruebas llenas de adrenalina, pero hay algunas competencias que sobresalen por su intensidad y emoción. Las Batallas Colosales son, sin duda, uno de los desafíos más esperados por los atletas, ya que no solo se juegan puntos cruciales, sino también increíbles premios. En esta ocasión, el equipo ganador se llevaría unos impresionantes audífonos de última generación, un premio muy codiciado por los competidores. Sin embargo, conforme avanzan las semanas, las pruebas se vuelven cada vez más difíciles, y los atletas deben dar lo mejor de sí para alcanzar la victoria.

¿Quién ganó la Batalla Colosal?

La Batalla Colosal de esta semana fue una de las más reñidas que se han vivido en la temporada. Los equipos, tanto el rojo como el azul, lucharon con todo su empeño para hacerse con la victoria. Desde el principio, los rojos tomaron la delantera, marcando un ritmo imparable en los primeros puntos del circuito. Aunque los azules intentaron recuperar terreno con una serie de victorias seguidas, no lograron mantener el impulso suficiente para alcanzar a su oponente. A pesar de sus esfuerzos, el equipo rojo logró consolidarse como ganador, con un marcador final de 10 puntos, llevándose así el codiciado premio.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Si no quieres perderte ni un solo minuto de la emoción de Exatlón México, puedes sintonizarlo de lunes a viernes de 7:30 a 9:30 p.m. por Azteca UNO, donde cada capítulo te sumergirá en pruebas llenas de rivalidad, sacrificio y momentos que te harán vivir la competencia como nunca antes. Además, los domingos de eliminación, no olvides estar atento a las 8:00 p.m. para ver quién será el eliminado de la semana. ¡Sigue a tus atletas favoritos y no te pierdas ni un solo segundo de este increíble programa!