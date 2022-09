Exatlón México: Casandra Ascencio y Yomi presumen los avances de su casa.

El Exatlón México es un reality de alto rendimiento que nos ha regalado grandes momentos y la oportunidad de ver a grandes atletas pasar por los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Además de estar participando en el reality deportivo más popular de México, a lo largo de las seis temporadas hemos visto la formación de grandes parejas que hasta el momento siguen juntas, ya con planes de boda o familia, como Pato Araujo y Zudikey o como Yomi y Casandra.

Ellos son una de las parejas que se formó en Exatlón México y que tiene grandes planes en puerta, por lo que constantemente comparten con su público que ha sido de su vida después de las playas más desafiantes de República Dominicana.

Yomi y Casandra Ascencio comparte el avance de su casa.

Una de las parejas más queridas por los fans a lo largo de la historia de Exatlón México, es la de Yomi y Casandra Ascencio; quienes han mostrado a sus seguidores cómo comenzó su amor en el reality deportivo.

La pareja de atletas se conoció se conoció durante las primeras temporadas de Exatlón México y, desde el primer momento el amor se notó entre ellos, por lo que decidieron formar una hermosa relación que sigue hasta estos momentos.

A través de un video que compartieron, la pareja mostró los avances de la construcción de lo que será su habitación principal, closet y baño, incluso se puede apreciar a su amiga Doris, quien se ha vuelto alguien incondicional en la vida de la pareja.

Tras esta increíble noticia, las especulaciones de una próxima boda de Casandra y Yomi no se han hecho esperar; sin embargo, la pareja no ha mencionado nada al respecto por lo que podría decirse que aún no hay planes.