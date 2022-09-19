Exatlón: Ellas son las nuevas atletas que buscarán igualar a Mati Álvarez.

El próximo lunes 3 de octubre dará inicio la nueva temporada de Exatlón a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Hombres y mujeres portarán sus camisetas con orgullo para convertirse en el próximo campeón o campeona tras el triunfo de Koke Guerrero en el año 2021.

Recordemos que Exatlón: All Star reunió a los atletas más destacados de otras temporadas, convirtiendo a Koke Guerrero en el campeón de aquella edición.

Ahora, un nuevo grupo de participantes llegará a las playas más demandantes del planeta para hacer historia y levantar el trofeo más deseado.

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Estas atletas buscan seguir el legado de Mati Álvarez

Fiona Bernal es una de las atletas de Exatlón que se une a las filas del equipo azul. Se trata una mujer de 23 años de edad, especializada en triatlón y originaria de Quintana Roo.

Fiona ha presumido ser una triatleta amante de las competencias, por lo que los fans de nuestro reality show se encuentran seguros de que será uno de los elementos más fuertes de la edición.

Cuenta con 37 mil seguidores en Instagram, radica en Cuzumel, es amante de la playa y de dar paseos en bicicleta. Esta nueva atleta se pondrá la camiseta azul para continar el legado.

Valeria Payén es otra de las mujeres confirmadas para participar en esta nueva temporada de Exatlón. Ella es una atleta de 25 años de edad, especializada en karate y originaria de Baja California Sur.

Debido a su deporte, Valeria ha asistido a múltiples competencias y también se ha llevado a casa varias medallas. La atleta se une a las filas del equipo rojo para intentar convertirse en una leyenda como Mati, Ana, Zudikey, Gloria y otras mujeres que han pasado pro Exatlón.

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