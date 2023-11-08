Exatlón México: Esto pasará con Daniel Corral hoy martes 7 de noviembre

El día de ayer, tuvimos el privilegio de ver el primer episodio de la nueva temporada de Exatlón México, donde los jóvenes aspirantes trataron de mostrar su mejor nivel para integrarse a los rojos o azules.

Por otro lado, las leyendas y campeones tuvieron que enfrentarse para poder definir al ganador de la Villa 360 de Exatlón México, donde los millones de fans pudieron observar el gran nivel que tienen los rojos y azules.

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¿Qué pasó con Daniel Corral?

Uno de los momentos más esperados de la noche, era ver el regreso de Daniel Corral, quien fue parte de la primera temporada y ahora volvió a demostrar el gran atleta que es.

Sin embargo, el atleta mexicano no ha tenido la mejor de las suertes, pues en su primer enfrentamiento no logró quedarse con la victoria, aunque las cosas se complicaron en la segunda pasada del circuito.

En su enfrentamiento, todo marchaba de la mejor forma, estaba midiendo su velocidad contra Andrés Fierro, pero una lesión en el hombro, ocasionó que la competencia fuera parada, ya que Daniel Corral necesitó ser atendido por los médicos, quienes determinaron que no podía seguir en ese momento.

¿Cuál es el futuro de Daniel Corral?

Luego de su fuerte lesión en el hombro, Daniel Corral ha dejado claro que está devastado por la situación, aunque será hasta la noche de este martes cuando los médicos digan el futuro del atleta mexicano en Exatlón.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Para poder conocer el futuro de Daniel Corral en Exatlón México, la cita es este martes en punto de las 20:30 horas, todo por la señal de Azteca UNO y por medio de la aplicación de TV Azteca En Vivo.

