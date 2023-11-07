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Exatlón México: ¿Quiénes son los aspirantes para rojos y azules?

La dinámica ha cambiado de forma importante en las playas de Exatlón México, donde las leyendas y campeones, tendrán que elegir a los nuevos integrantes de rojos y azules.

Escrito por: Luis Madrid | Marktube

La noche de este lunes, vimos el primer episodio de la nueva temporada de Exatlón México, donde los millones de fans se quedaron con la boca abierta, ya que no vieron a sus leyendas y campeones competir en los primeros circuitos.

Y es que con la nueva temporada, nueva dinámica para poder elegir a los jóvenes atletas que van a formar parte de los rojos y azules en la nueva temporada de Exatlón México.

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¿Quiénes son los aspirantes de Exatlón México?

Los nuevos atletas que llegaron a las playas de Exatlón México, no tienen un lugar asegurado en ninguno de los equipos, por lo que ocho van a tener que competir de forma individual, demostrando sus habilidades para convencer a las leyendas y campeones, quienes los van a elegir.

Los jóvenes atletas que han llegado con la esperanza de tener un lugar en cualquiera de los equipos son: Edgar SolÍs, Javier Cortés, Diego Balleza, Mireya Bianchi, Jawy Méndez, Paulette Gallardo, Giovanna Villegas y Diana Núñez.

Todos ellos van a competir de forma individual, este lunes saltaron al circuito con dos créditos cada uno, donde los ganadores fueron Javier Cortés y Paulette Gallardo, quienes han tomado la ventaja para sumarse a las leyendas y campeones.

Mañana van a tener otra oportunidad de demostrar sus capacidades, mientras los rojos y azules los observan de forma detallada, para poder elegir al mejor de ellos.

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¿Cómo y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de los nuevos circuitos, los aspirantes a formar parte de los rojos y azules, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tendrás una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas.

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