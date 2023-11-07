Exatlón México: ¿Quiénes son los aspirantes para rojos y azules?

La noche de este lunes, vimos el primer episodio de la nueva temporada de Exatlón México, donde los millones de fans se quedaron con la boca abierta, ya que no vieron a sus leyendas y campeones competir en los primeros circuitos.

Y es que con la nueva temporada, nueva dinámica para poder elegir a los jóvenes atletas que van a formar parte de los rojos y azules en la nueva temporada de Exatlón México.

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¿Quiénes son los aspirantes de Exatlón México?

Los nuevos atletas que llegaron a las playas de Exatlón México, no tienen un lugar asegurado en ninguno de los equipos, por lo que ocho van a tener que competir de forma individual, demostrando sus habilidades para convencer a las leyendas y campeones, quienes los van a elegir.

Los jóvenes atletas que han llegado con la esperanza de tener un lugar en cualquiera de los equipos son: Edgar SolÍs, Javier Cortés, Diego Balleza, Mireya Bianchi, Jawy Méndez, Paulette Gallardo, Giovanna Villegas y Diana Núñez.

Todos ellos van a competir de forma individual, este lunes saltaron al circuito con dos créditos cada uno, donde los ganadores fueron Javier Cortés y Paulette Gallardo, quienes han tomado la ventaja para sumarse a las leyendas y campeones.

Mañana van a tener otra oportunidad de demostrar sus capacidades, mientras los rojos y azules los observan de forma detallada, para poder elegir al mejor de ellos.

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¿Cómo y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de los nuevos circuitos, los aspirantes a formar parte de los rojos y azules, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tendrás una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas.

