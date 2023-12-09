Exatlón México: ¿Los azules no quieren a Macky en el equipo?

Todos los atletas que han aceptado el reto de ir a las playas más demandantes de la televisión mexicana, saben que los circuitos son todo un reto, pero existen otras complicaciones dentro de Exatlón México, las cuales pueden afectar su rendimiento.

Uno de los temas más complicados en muchos casos, es la convivencia de los equipos, pues no todos suelen llevar una gran relación entre ellos, este está siendo el caso de Macky, quien ha tenido varios problemas con sus compañeros.

Enérgico duelo por la Villa 360 de Exatlón México

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¿Qué está pasando con Macky y los azules?

Aunque para muchos, Macky es una de las líderes del equipo azul, la atleta no ha tenido el mejor entendimiento con sus compañeros, lo que ha comenzado a verse reflejado en los resultados.

Uno de los grandes problemas, es que Macky no está cuando hacen la estrategia, aunque ella dice que fue al médico, pues tiene una lesión en el tobillo.

Diario es lo mismo, yo no digo que esté fingiendo o que sean mentiras que está lesionada. Yo siento que muchos del equipo, están en sintonía conmigo en lo que estoy diciendo, pero muchos evitan los problemas y no quieren tener estas discusiones

Sin embargo, todo parece indicar que esto, únicamente es la punta de un problema mucho más grande, el cual podría seguir afectando los resultados del equipo. De acuerdo con las palabras de Andrés, varios de los azules están teniendo problemas con Macky.

Se está viendo, muy notorio que la mayoría estamos teniendo problemas con Macky

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La polémica, va a seguir creciendo dentro de las playas de Exatlón México, por lo que los azules deberán encontrar la forma de solucionar sus problemas, para no bajar su rendimiento.