Nominación de La Granja VIP: Ver EN VIVO y GRATIS la tercera Asamblea de la Segunda Temporada, HOY miércoles 23 de septiembre de 2026; online y en directo

No te pierdas La Granja VIP esta noche para descubrir quiénes quedan en la cuerda floja y se suman a la lista con Manelyk y Kenny a la lista de los nominados. En esta tercera Asamblea se conocerá cómo se mueve el juego rumbo a la próxima eliminación así que no te lo pierdas para que veas a los granjeros mostrar sus estrategias y confrontaciones.