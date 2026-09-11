Diana Nuñez tristemente le dice adiós a su aventura en Exatlón México.

“La verdad nunca había sufrido en mi vida una lesión así, es una fractura doble, voy a necesitar cirugía”, así habló Diana Laura Nuñez tras anunciar que dejaría Exatlón México.

La atleta se encontró bastante triste ya que prefería dejar la competencia en un duelo de eliminación aunque arrasaran con ella, pero con la frente en alto y no bajo estas circunstancias.

