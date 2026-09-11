Diego Balleza, es eliminado de Exatlón México del 3 de diciembre del 2023
Tristemente Diego fue eliminado de Exatlón México; en un mar de lágrimas y un abrazo se despidó de Mati. Ambos esperan conocerse más luego del reality.
El juego de eliminación se puso cardíaco; Jawy y Diego corrieron con una sola vida y lo entregaron todo en el circuito.
Lamentablemente Balleza fue quien tuvo que despedirse de la aventura y destrozado tuvo que decirle adiós a Mati, que a la vez le dedicó una bellas palabras en Exatlón México.