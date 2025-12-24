inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Batalla Colosal | Navidad de alto impacto: Exatlón México vive una batalla inolvidable

La emoción navideña llegó a Exatlón México con una competencia intensa donde nadie quiso quedarse atrás.

Videos,
Exatlón México

La magia de la Navidad se mezcló con la adrenalina en Exatlón México, donde los atletas del Equipo Rojo y el Equipo Azul protagonizaron una batalla especial llena de intensidad, esfuerzo y emoción. Entre circuitos exigentes, celebraciones y espíritu festivo, los competidores demostraron que incluso en fechas especiales la competencia no se detiene.

Tags relacionados
Exatlón México

Videos