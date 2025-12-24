Exatlón México | Batalla Colosal | Navidad de alto impacto: Exatlón México vive una batalla inolvidable

La magia de la Navidad se mezcló con la adrenalina en Exatlón México, donde los atletas del Equipo Rojo y el Equipo Azul protagonizaron una batalla especial llena de intensidad, esfuerzo y emoción. Entre circuitos exigentes, celebraciones y espíritu festivo, los competidores demostraron que incluso en fechas especiales la competencia no se detiene.