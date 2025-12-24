Irresponsables y mantenidos | Programa del 24 de diciembre de 2025
Entre reproches, irresponsabilidades y culpas cruzadas, la historia de Virginia muestra a una familia fragmentada donde nadie asume su papel y todo recae sobre la misma persona.
El caso de Virginia reúne una cadena de conflictos: hijos que no trabajan ni estudian, un excompañero que se deslinda por completo y parejas externas que terminan reclamando a quien menos debería responder. Mientras Enrique y Julián se aferran al falso “negocio” de rentar una habitación y evitan cualquier obligación.