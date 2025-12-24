“No pedí cargar con dos hijos irresponsables”; Virginia ya está cansada de que sus hijos no la respeten
Cansada de los reclamos Virginia confiesa que ya no puede cargar sola con la responsabilidad de sus hijos adultos.
Virginia estuvo 25 años en unión libre con Abraham y hoy enfrenta una realidad que la rebasa: sus hijos Enrique y Julián no estudian ni trabajan y viven a costa de ella. La mujer asegura que, además de mantenerlos, tiene que soportar sus reclamos y faltas de respeto. Su hartazgo creció cuando descubrió que sus hijos rentan una habitación de la casa “como si fuera hotel de paso”.