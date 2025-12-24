“Ella quería hijos, órale, ahora que los mantenga”; Julián insiste que por ser menor de edad su madre tiene que responderle

Julián, afirma que por ser menor de edad, (17 años) su madre Virginia está obligada a mantenerlo y que estudiar es “para quienes no tienen visión”, algo que él si tiene, pues al rentar la habitación de su madre como si fuera “hotel de paso” le esta dejando ganancias, sin embrago, él desconoce que por estas acciones su madre podría demandarlo. Además, llama “vieja” a su mamá y asegura que la casa ya no le pertenece, sino que es de él y de Enrique. ¿Qué pasará en su caso?.