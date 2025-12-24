inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
El Otro Lado de Los Realities | Atleta Roja rompe el silencio y suelta el chisme más fuerte

Una competidora del Equipo Rojo llega a El Otro Lado de Los Realities para confesar lo que nadie se atrevió a decir.

Exatlón México

El otro lado de los realities se encendió con la llegada de una atleta del Equipo Rojo que decidió hablar sin filtros. Entre confesiones, emociones y verdades incómodas, la competidora reveló cómo se vive realmente la presión dentro de Exatlón México, las tensiones entre equipos y esos momentos que nunca se ven en pantalla.

