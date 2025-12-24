Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul fija su ruta a la final
Con estrategia clara y objetivos definidos, el Equipo Azul va con todo rumbo a la gran final de Exatlón México.
El Equipo Azul ya tiene bien trazado su plan para avanzar con paso firme en Exatlón México. Con comunicación, enfoque y disciplina, los atletas dejaron claro que su objetivo es llegar a la final y demostrar por qué han sido uno de los equipos más fuertes de la temporada. Cada circuito será clave en esta recta decisiva.