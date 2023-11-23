Las cosas han comenzado a tomar un ritmo muy interesante dentro de las playas de Exatlón México, donde cada uno de los atletas tienen el compromiso de entregar su mejor versión en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Todo esto, porque los atletas han comenzado a ganar un gran nivel con el paso de los días, consiguiendo triunfos importantes, por lo que nadie quiere fallar al momento de llegar a la línea de definición.

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¿Quién gana el Duelo de los Enigmas este miércoles 22 de noviembre?

Una de las competencias más esperada por los atletas de los dos equipos, sin duda es el Duelos de los Enigmas, donde tienen la posibilidad de ganar grandes premios que al final de la temporada de Exatlón México, van a llevarse a casa.

Recordemos que, las cajas pueden tener grandes premios o algo significativo, tal como le sucedió la semana pasada a Andrés Fierro, quien tuvo la fortuna de ganar unos calcetines navideños.

Luego del triunfo de los azules, ahora los integrantes del equipo rojo quieren conocer las mieles de la victoria en el Duelo de los Enigmas, por lo que van a salir a dejarlo todo en cada circuito.

En medio de un fuerte enfrentamiento, el cual estuvo muy cerrado, los rojos lograron volver a ganar el Duelo de los Enigmas, por lo que ahora pueden celebrar grandes premios dentro de las playas de Exatlón México.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Para poder conocer el ganador del intenso Duelo de los Enigmas, debes seguir la señal de Azteca UNO, donde tus atletas preferidos de Exatlón México, entregan su mejor versión de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

